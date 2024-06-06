Ингушетия планирует заключить соглашения с ОАЭ, Бахрейном, Египтом и Азербайджаном

«Рассказал журналистам РИА Новости, что в этом году мы активно работаем над расширением внешнеэкономических связей. Планируем заключить соглашения об экономическом сотрудничестве с ОАЭ, Бахрейном, Египтом и Азербайджаном. Подпишем меморандум о сотрудничестве с Министерством транспорта Египта», — написал он.

Глава напомнил, что в регионе активно развиваются промышленность и туризм. Функционируют 3 промышленные площадки общей площадью 150 га, заполненные предприятиями на 60 — 80%. Введен в эксплуатацию птицеводческий комплекс «Южный», являющийся крупнейшим на Северном Кавказе производителем индейки. Открыта IT- Академия, новая точка роста в сфере цифровизации. Создан первый в СКФО алюминиевый промышленный кластер.

«В планах: запуск производства газобетонных блоков мощностью 53 тыс. кубометров в год и создание индустриального парка «Джейрах». Для повышения туристической привлекательности региона мы развиваем инфраструктуру и продвигаем уникальные маршруты нашего края. Приезжайте в Ингушетию — у нас потрясающе красивая природа, богатая история и гостеприимные люди», — подчеркнул руководитель субъекта.