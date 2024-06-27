Энергетики Ингушетии оперативно восстановили электроснабжение в Назрани

В результате без света временно осталась часть жителей Назрани.

Четыре бригады энергетиков филиала «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго» незамедлительно приступили к восстановительным работам.

В 19:22, благодаря слаженным и профессиональным действиям оперативного персонала, повреждение на энергообъекте устранено. В настоящее время ведутся работы по индивидуальным заявкам потребителей в сети 0,4 кВ.

Напомним, сообщить о нарушениях электроснабжения и обнаруженных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону контакт-центра компании «Россети» 8-800-220-0-220.