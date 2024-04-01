Энергетики на 11 % повысили уровень платежей в Ингушетии

Уровень оплат потребителей региона составил 56,2 % или 339,5 млн рублей. Это на 11,1 % больше в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. В денежном выражении платежи увеличились на 87 млн рублей.

Значительное улучшение показателей энергетики отмечают в группе «Непромышленные потребители» — 165,7 млн рублей, что выше уровня расчетов двух первых месяцев прошлого года на 88,8 млн рублей. Уровень оплаты по итогам двух месяцев текущего года равен 88,2 %, что выше на 42,1 % аналогичного периода прошлого года.

Позитивная тенденция отмечена также в работе с «Местным бюджетом» — положительная динамика по группе составила 34 %. Потребители из категории «Республиканский бюджет» рассчитались за 56 % использованного энергоресурса, улучшив платежную дисциплину на 6 %.

Добиться положительных результатов энергетикам удалось благодаря продуманному и индивидуальному подходу к работе с каждой группой потребителей.

«Наши специалисты ежедневно проводят инвентаризацию абонентской базы, мероприятия по отключению абонентов, имеющих задолженность за использованную электроэнергию, рейды по пресечению неучтенного потребления ресурса, оформление исковых заявлений для взыскания задолженности в судебном порядке. Большое внимание уделяют разъяснительной работе с должниками. Безусловно, еще остаются серьезные проблемные вопросы с отдельными группами потребителей. Но мы активно работаем в этом направлении», — отметил заместитель директора филиала «Ингушэнерго» по реализации и развитию услуг Рашид Барахоев.

Напомним, общая сумма долга за электроэнергию в республике на 1 марта 2024 года составила 7,5 млрд рублей. Как следствие, в регионе с высоким процентом ветхости и изношенности сетей недостаточно средств для строительства, модернизации и ремонта электросетевой инфраструктуры.

Оплату счетов за электроэнергию можно произвести в центрах обслуживания клиентов компании, дистанционно посредством мобильного приложения «Свет Онлайн» (доступно для скачивания на GooglePlay и AppStore), сервиса «Личный кабинет» на сайте компании, в любых других действующих пунктах приема платежей.