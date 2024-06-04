Энергетики в Ингушетии повторили правила «нулевого травматизма»

Сертифицированные тренеры — руководители и специалисты по охране труда исполнительного аппарата компании и всех региональных филиалов — рассказали энергетикам о новых методах сохранения жизни и здоровья в ходе выполнения рабочих задач. Основные правила стратегии повторили почти 300 сотрудников районных структурных и производственных подразделений «Ингушэнерго».

Концепция «Нулевой травматизм» является качественно новым подходом к организации профилактики несчастных случаев на производстве. Она объединяет три направления: безопасность, гигиену труда и благополучие работников.

В течение трех дней тренерская группа в формате мастер-классов делилась опытом внедрения семи «золотых правил» стратегии: лидерство, контроль рисков, разработка целевых программ, создание и обеспечение системы безопасности и гигиены труда, развитие профессиональных навыков, мотивация персонала. В ходе деловых игр энергетики, разделенные на группы, отработали навыки в смоделированных ситуациях, максимально приближенных к реальным, детально разобрали типичные ошибки персонала при выполнении работ. Кроме того, специалисты учились правильно расставлять приоритеты и оценивать риски.

«В основе концепции «нулевого травматизма» находится человек. Процесс построения системы безопасного труда — это ежедневный труд специалистов всех уровней, полная вовлеченность каждого. Только осознанное отношение к собственному и коллективному благополучию приносит ощутимые результаты», — подчеркнул заместитель главного инженера — руководитель группы производственной безопасности, охраны труда и производственного контроля филиала «Ингушэнерго» Ислам Осканов.