Фальшивые сотрудники банка оформили на жительницу Магаса кредит 

По словам горожанки с не связались двое неизвестных. Они ввели женщину в заблуждение, воспользовались полученными данными, оформили на ее имя кредит в размере 245 тыс. рублей, а затем похитили эти деньги.

Правоохранителями по данному факту проводится проверка.

В министерстве внутренних дел еще раз напомнили, что ни в коем случае нельзя доверять звонкам и электронным сообщениям незнакомых лиц, представляющихся сотрудниками банка, пенсионного фонда или другой организации. Разговор с ними надо прерывать сразу же, иначе вы поможете мошенникам осуществить задуманное.