Фестиваль холодного оружия «Кинжал» и конные скачки пройдут в Ингушетии

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства региона, оба мероприятия будут приурочены к 100-летию ингушской государственности.

«Мастера-оружейники со всей страны съедутся в нашу республику и продемонстрируют лучшие свои работы: ножи, клинки, доспехи, посуду и тому подобное. А гости фестиваля получат возможность примерить на себя роль помощников кузнеца и художников-граверов, попрактиковаться в изготовлении оружия и приобрести сувениры. Нами также запланировано проведение конных скачек на ипподроме неподалеку от Магаса», — подчеркнул руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов.

Отмечается, что помимо вышеперечисленного в культурную программу также включены танцевальные и вокальные номера.