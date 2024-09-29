ФК «Ангушт» Ингушетии сыграл вничью с «Легионом» из Дагестана

Ингушский футбольный клуб «Ангушт» сыграл вничью с «Легионом» из Махачкалы. Встреча, проходившая накануне в Назрани на стадионе имени Рашида Аушева, завершилась со счетом 1:1.
Мячи в игре были забиты со стандартов. При подаче углового защитник «Ангушта» сыграл рукой. Анар Панаев на 38-й минуте реализовал пенальти.
На 52-й минуте угловой подавал уже ингушский футболист Бекхан Алиев. Ахмед Абубакаров не упустил шанс забить второй гол в этом сезоне.
Отметим, что встреча проходила в рамках 27-го тура Леон Лига 2-Б. Одним из лидеров этой группы является «Легион».
Главный тренер «Ангушта» Умар Мархиев на послематчевой пресс-конференции отметил, что игра была качественная, с учетом перестановок в команде. Задача была играть в высокий прессинг, это практически удалось, и он похвалил ребят.
Также наставник ингушской команды пожелал успехов «Легиону» в борьбе за первое место в группе.
ФК «Ангушт» с 32 баллами располагается на 10-м месте. В следующем туре команда сыграет на выезде против черкесского «Нарта» — соседа по таблице — 5 октября.