ФК «Ангушт» Ингушетии сыграл вничью с «Легионом» из Дагестана

Мячи в игре были забиты со стандартов. При подаче углового защитник «Ангушта» сыграл рукой. Анар Панаев на 38-й минуте реализовал пенальти.

На 52-й минуте угловой подавал уже ингушский футболист Бекхан Алиев. Ахмед Абубакаров не упустил шанс забить второй гол в этом сезоне.

Отметим, что встреча проходила в рамках 27-го тура Леон Лига 2-Б. Одним из лидеров этой группы является «Легион».

Главный тренер «Ангушта» Умар Мархиев на послематчевой пресс-конференции отметил, что игра была качественная, с учетом перестановок в команде. Задача была играть в высокий прессинг, это практически удалось, и он похвалил ребят.

Также наставник ингушской команды пожелал успехов «Легиону» в борьбе за первое место в группе.

ФК «Ангушт» с 32 баллами располагается на 10-м месте. В следующем туре команда сыграет на выезде против черкесского «Нарта» — соседа по таблице — 5 октября.