Фонд «Za-Правду» в Ингушетии оказал продуктовую помощь семьям погибших бойцов в зоне СВО

Так, среди получателей помощи и семья Нальгиевых, глава которой одним из первых отправился на фронт, где пал смертью храбрых летом 2022 года.

Отмечается, что сотрудники фонда, основанного совсем недавно, не первый раз оказывают семьям участников СВО помощь. В священный месяц Рамадан эта работа только усиливается.

«За короткое время своего существования фонд успел предоставить поддержку как финансовую, так и благотворительную. Также нашим ребятам, находящимся в зоне СВО, было направлено специальное оборудование по их запросу. Также семьям военнослужащих и им самим оказывается юридическая помощь», — рассказал газете «Ингушетия» член попечительского совета фонда помощи «Za-Правду» Магомед Хидриев.