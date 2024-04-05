Футболисты назрановского клуба «Ангушт» готовятся к матчу с «Ростовом-2»

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе клуба, игра состоится в Ростове-на-Дону на стадионе «Олимп» имени Виктора Понедельника. Стартует матч в 14:00 по московскому времени.

«После нескольких неожиданных изменений в расписании «Ангушт» продолжает свою подготовку к долгожданному первому матчу сезона. Неожиданная пауза послужила возможностью для команды отдохнуть, собраться и использовать дополнительное время для усиленных тренировок, стремясь достичь максимальной формы к первой игре сезона», — рассказали в тренерском штабе команды.