Футбольная команда из Ингушетии выиграла детский межрегиональный турнир в Железноводске

Отмечается, что в этих состязаниях принимали участие 12 команд, которые были разбиты на четыре группы по три команды в каждой. Ингушская команда попала в группу «С», где ей в соперники достались «Старт» из Баксана и «Сары-Тюз» из Карачаево-Черкесии.

Как сообщили газете «Ингушетия» в команде, гамурзиевцы разгромили соперников по квартету. На финальном этапе в первой игре «Ангуштом» был переигран буденновский «Динамовец» со счетом 2:1, а в матче со ставропольским «Олимпом» была достигнута победа со счетом 4:3.

В заключительной игре турнира гамурзиевцы не оставили шансов ставропольской «Азбуке игры», разгромив их со счетом 5:1 и заслуженно став победителями соревнований. По итогам турнира ингушская команда получила возможность принять участие в московском финале «Кубка Стрельцова», который состоится 10-14 июня.