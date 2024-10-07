Футбольный клуб «Ангушт» из Назрани обыграл с большим отрывом черкесский «Нарт» 

Как сообщили газете «Ингушетия» в футбольном сообществе республики, голы забивали Ахъяд Гарисултанов на 41-й минуте и Бекхан Алиев на 49-й минуте с пенальти. Третий гол был забит после автогола Никиты Чалых на 83-й минуте.

Отмечается, что «Ангушт» прервал свою безвыигрышную серию из семи игр кряду. По итогу назрановская команда осталась на 10-м месте, но догнала по баллам и «Нарт» и «Строитель».

Теперь у трех команд набрано по 35 баллов, занимая места с 8 по 10.

В следующем матче 12 октября «Ангушт» примет на своем поле «Дружбу-Майкоп» — команду из нижней части таблицы.