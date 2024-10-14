Газ и свет отключат в ряде населенных пунктов Ингушетии 

15 октября с 9 до 18 часов будет приостановлена подача газа частично в сельские поселения Сагопши, Пседах и Инарки Малгобекского района.

Без электроснабжения в тот же день с 12 до 18 часов останутся жители Магаса частично, а также сел Экажево и Сурхахи Назрановского района.

Жителей в чрезвычайном ведомстве призывают быть бдительными, следить за газовым и электрическими приборами.