Газ и свет отключат в ряде населенных пунктов Ингушетии 

Газ и свет отключат в нескольких населенных пунктах региона из-за проведения ремонтных работ, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе МЧС по республики.
15 октября с 9 до 18 часов будет приостановлена подача газа частично в сельские поселения Сагопши, Пседах и Инарки Малгобекского района.
Без электроснабжения в тот же день с 12 до 18 часов останутся жители Магаса частично, а также сел Экажево и Сурхахи Назрановского района.
Жителей в чрезвычайном ведомстве призывают быть бдительными, следить за газовым и электрическими приборами.