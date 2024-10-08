Газета «Ингушетия» запускает ежедневные новостные стримы

«Пока все идет в тестовом режиме. Студия рассчитана на трех человек: ведущего и двух гостей, что позволит проводить интересные и содержательные обсуждения актуальных событий. Вещание будет проходить каждый день в восемь вечера, а запись эфира в этот же день будет опубликована в социальных сетях для тех, кто не успел присоединиться к онлайн-трансляции», — сказал Главный редактор «Ингушетии» Рашид Хамхоев.

По его словам, этот новый проект направлен на более тесное взаимодействие с аудиторией и предоставление свежей информации в удобном формате.

Напомним, в 2024 году газета «Ингушетия» обновила дизайн своего печатного издания и провела полный редизайн сайта и логотипа.