Гендиректор подрядной организации в Ингушетии получил условный срок за хищение бюджетных денег 

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе региональной прокуратуры, в 2021 году мужчина заключил муниципальный контракт с главой администрации сельского поселения Аки-Юрт Малгобекского района на устройство уличного освещения на двух улицах населенного пункта на сумму свыше 1,1 млн рублей.

Установив вместо заявленных автомагистральных светильников фонари уличного освещения, осужденный необоснованно завысил их стоимость на более чем 100 тыс. рублей.

С учетом возмещения причиненного ущерба, наличия на иждивении троих детей, фигуранта приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 285 УК России в отношении главы администрации сельского поселения, подписавшего акты приемки работ, послужившие основанием для перечисления на счет подрядчика денежных средств, ранее направлено в суд и в настоящее время находится на стадии рассмотрения.