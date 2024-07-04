Гендиректора-подряда в Ингушетии осудили за кражу 650 тыс. рублей при установке уличного освещения

«Суд признал генерального директора коммерческой фирмы виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Его приговорил его к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года», — рассказал собеседник.

По его словам, в апреле 2021 года фирма, принадлежащая осуждённому, заключила государственный контракт с администрацией сельского поселения Аки-Юрт на установку уличного освещения стоимостью более 1,1 миллиона рублей.

Гендиректор намеренно завысил стоимость материалов для установки уличного освещения более чем на 650 тысяч рублей, чтобы украсть бюджетные средства в рамках реализации нацпроекта «Комфортное жильё и городская среда».

Ранее наше издание сообщало, что 23 июня 2023 года следственные органы завели уголовное дело на руководителя фирмы по подозрению в завышении стоимости материалов для уличного освещения в одном из сельских поселений Малгобекского района.