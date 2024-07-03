Героями телепередачи «Малахов» стали участники СВО из Ингушетии 

«Выпуск, в котором ребята расскажут о своем подвиге, выйдет в эфир в начале августа. С нетерпением ждем», — отметил он.

Руководитель региона напомнил, что о подвиге Али Наурузова стало известно всей стране весной этого года. Сперва его считали без вести пропавшим, а затем погибшим. Но он выжил один из всей роты, выполняя боевое задание, при этом получив ранения. В свои 19 лет он 7 дней полз без еды и воды в сторону расположения своих товарищей, отморозив себе пальцы ног. Их потом пришлось ампутировать.

«Справа на фото его друг Урусхан Костоев, по примеру которого Али пошел служить в зону специальной военной операции. Мы гордимся мужеством и несокрушимым духом наших ребят в спецоперации в Украине. Наши ребята с первых дней СВО проявляют большую самоотверженность и профессионализм при решении поставленных Президентом задач», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Он добавил, что «ингушские бойцы, которые ценой своей жизни отстаивают интересы России и защищают ее от зловещей идеологии нацизма, являются главными ориентирами для наших молодых людей».