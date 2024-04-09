Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов отмечает 65-летие

Руководитель региона родился 9 апреля 1959 года вдали от малой родины — в селе Чамалган Каскеленского района Алма-Атинской области Казахстана. В 1977 году был призван в Советскую армию, службу проходил в составе группы советских войск в Германской Демократической Республике.

В 1989 году окончил юридический факультет Куйбышевского (Самарского) государственного университета по специальности «правоведение», юрист.

Махмуд-Али Калиматов прошел путь от стажера прокуратуры Кировского района до прокурора города трудовой доблести Куйбышева (Самары) с населением более 1,5 млн человек. Также занимал должности первого заместителя прокурора Самарской области, прокурора Ингушетии. Возглавлял контрольный департамент губернатора Самарской области, являлся советником главы региона. Руководил управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Самарской области.

В июне 2019 года указом Президента России Владимира Путина Махмуд-Али Калиматов был назначен временно исполняющим обязанности Главы Ингушетии. 8 сентября на 58-м внеочередном заседании Народного собрания республики избран на пост руководителя субъекта.

Махмуд-Али Калиматов считает, что для развития региона, повышения уровня качества жизни людей необходима в первую очередь консолидация общества, дружная работа на единую цель.

«Ведущей силой в преобразованиях являются жители Ингушетии. На них возлагается ответственная миссия — вывести на новый качественный уровень экономическое развитие региона. Эта работа очень сложная, но она нам под силу. Ведь в республике живут талантливые, трудолюбивые, энергичные люди, отличительной особенностью которых всегда являлись сплоченность и чувство братского плеча. Это очень важный аргумент, особенно сейчас, когда мы нуждаемся во взаимопонимании и взаимном доверии, спокойствии и бдительности, когда каждый гражданин республики должен решительно пресекать любого рода провокации, домыслы, способные разрушить спокойствие в регионе. Наша главная задача — это безопасность, улучшение качества жизни, благополучие и здоровье наших граждан», — подчеркивает Глава Ингушетии.

Махмуд-Али Калиматов также заявил, что республика всегда имела и имеет поддержку в полпредстве Президента России в СКФО и федеральном центре. «Это доверие предполагает реализацию добрых дел на нашей земле», — отмечает он.

В декабре 2021 года указом главы государства «за большой вклад в совершенствование регионального законодательства, защиту прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу» Махмуд-Али Калиматову присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации».

Глава Ингушетии — государственный советник России II класса и государственный советник юстиции III класса.

Коллектив газеты «Ингушетия» поздравляет руководителя республики с днем рождения. Здоровья вам, благополучия, успехов на ответственной должности во благо региона и России.