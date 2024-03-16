Глава Ингушетии на избирательном участке пообщался с матерью троих участников СВО

«Как показывает практика, на селе живут самые дисциплинированные избиратели. В селах избирательный участок — это еще одно место, где люди могут увидеться с соседями, родственниками и пообщаться после того, как проголосуют», — отметил руководитель субъекта.

По его словам, в Алкуне, за 812-м избирательным участком закреплено 490 избирателей, а всего в селе проживает 713 человек. На участке созданы все условия для комфортного и удобного голосования: комната отдыха, комната матери и ребенка, организован медпункт и условия для разговения.

«Среди избирателей была и Айшат Алиева, мать трех сыновей, которые участвуют в специальной военной операции. В 2012 году при исполнении служебных обязанностей у нее погиб старший сын, служивший в правоохранительных органах. Айшат поделилась, что для нее голосование на выборах Президента — это возможность приблизить победу страны и защитить тот курс, по которому развивается наша Родина», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.