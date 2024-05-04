Глава Ингушетии наградил командира батальона Муцольгова за отвагу в зоне СВО

«Старшина, командир батальона Юсуп Муцольгов, был отмечен медалью «За отвагу» по указанию Президента России. Было приятно вручить ему эту заслуженную награду», — сказал собеседник.

В своем Telegram-канале Глава региона отметил, что гордится каждым бойцом и делает все возможное, чтобы они и их семьи ни в чем не нуждались.

«Желаю всем нашим ребятам, находящимся в зоне боевых действий, вернуться домой со славой!» — написал Махмуд-Али Калиматов.

Юсуп в настоящее время находится в отпуске у себя дома и планирует вернуться на передовую после его окончания, чтобы продолжить защищать родину.