Глава Ингушетии наградил командира батальона Муцольгова за отвагу в зоне СВО

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов наградил командира батальона Юсупа Муцольгова медалью «За отвагу» за проявленное мужество во время специальной военной операции, сообщили газете «Ингушетия» в администрации Главы и правительства региона.
«Старшина, командир батальона Юсуп Муцольгов, был отмечен медалью «За отвагу» по указанию Президента России. Было приятно вручить ему эту заслуженную награду», — сказал собеседник.
В своем Telegram-канале Глава региона отметил, что гордится каждым бойцом и делает все возможное, чтобы они и их семьи ни в чем не нуждались.
«Желаю всем нашим ребятам, находящимся в зоне боевых действий, вернуться домой со славой!» — написал Махмуд-Али Калиматов.
Юсуп в настоящее время находится в отпуске у себя дома и планирует вернуться на передовую после его окончания, чтобы продолжить защищать родину.