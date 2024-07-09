Глава Ингушетии наградил тренера по дзюдо Селима Цечоева 

Он отметил, что Селим Цечоев — старший тренер спортивной школы «Чемпион», которая находится в сельском поселении Яндаре. Имеет высшую тренерскую категорию, является кандидатом в мастера спорта по дзюдо.

Под руководством Селима Цечоева четырнадцать спортсменов получили звание кандидата в мастера спорта и двое стали мастерами спорта. Его ученики занимали призовые места на соревнованиях разного уровня: от городских и районных первенств до международных турниров. Они становились победителями и призёрами чемпионатов и первенств России, Европы, а также СКФО.

Среди известных учеников Селима Цечоева следующие спортсмены: Цечоев Алихан — мастер спорта России, чемпион страны по дзюдо и победитель первенства Европы 2015 года (Оберварт, Австрия), а также бронзовый призёр Кубка Европы в Венгрии и серебряный призёр аналогичного турнира в Европе.

Елхороев Магомед — дважды бронзовый призер чемпионата России по дзюдо (Дмитров, 2019 и Екатеринбург, 2021).

Боков Ислам — бронзовый призёр первенства России 2022 года (Саранск) и 11-х Игр стран СНГ (Минск, Беларусь, 2023 год).

Хамхоев Рахим — победитель Всемирных школьных спортивных игр по дзюдо в Сербии (Белград, 2021 год) и бронзовый призёр национального первенства 2023 года (Барнаул).

Селим Цечоев удостоен признания за его вклад в развитие физической культуры и спорта, пропаганду здорового образа жизни и создание условий для занятий спортом среди населения.