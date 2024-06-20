Глава Ингушетии навестил ранее считавшегося погибшим участника СВО Али Наурузова

«История Али — это пример невероятной силы духа и воли к жизни. В марте мы получили скорбную весть о его гибели... Но, к счастью, она не подтвердилась! Пройдя трудный путь на передовой, получив ранение и обморожение, Али выжил и вернулся домой», — написал Калиматов в своем Telegram-канале.

Руководитель субъекта отметил, что боец героически защищал страну, показав себя истинным патриотом и защитником Отечества. В свои 20 лет Али уже достиг значительных успехов — он прошёл срочную службу в войсках военно-космических сил и дослужился до заместителя командира взвода штурмовой роты.

Махмуд-Али Калиматов выразил благодарность родителям Али за воспитание такого сына и отметил, что сейчас молодой человек проходит реабилитацию.

«Я горжусь Али, горжусь всеми нашими ребятами, которые с честью выполняют свой долг! Со своей стороны мы окажем всестороннюю помощь герою и его семье», — добавил Глава республики.