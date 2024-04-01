Глава Ингушетии назвал службу в армии одним из лучших периодов в жизни 

«Считаю, что армейская служба — один из важнейших этапов в жизни каждого мужчины. Для молодых людей это еще одна хорошая возможность приобрести верных друзей, дисциплинировать себя, развить духовные и физические способности, раскрыться с другой стороны, показать, на что ты способен. Годы службы в армии — действительно один из лучших периодов в моей жизни», — отметил руководитель субъекта.

Он напомнил, что после увольнения с военной службы предоставлен целый ряд социальных гарантий и льгот. В том числе право и на внеконкурсное поступление в высшее учебное заведение. Чтобы поступить в вуз вне конкурса, будет нужна рекомендация командира воинской части. Прохождение службы в армии помогает и в дальнейшей трудовой деятельности.

«В наше время в армии служили почти все мужчины. Проводы в армию были старой доброй традицией, где собирались все родственники — старики, молодежь и дети. Сразу отвечу на самый тревожащий родителей вопрос: срочники к участию в СВО привлекаться не будут. Их направят служить в воинские части на территории России за исключением новых регионов», — добавил Махмуд-Али Калиматов.