Глава Ингушетии обсудил на встрече с жителями Малгобека наболевшие вопросы 

«Встречи показывают, что многие наболевшие вопросы могут быть решены быстро и без больших материальных затрат. Муниципальным властям просто нужно почаще выходить из кабинетов и больше общаться с населением», — считает руководитель субъекта.

По его словам, есть четкое понимание важности взаимодействия всех структур власти и общественности для достижения целей по улучшению качества жизни горожан.

В ходе диалога речь о благоустройстве города воинской славы, социальной поддержке, развитии экономики, реализации национальных проектов.

«Остановлюсь на нескольких цифрах, которые нам удалось достичь в городе благодаря нацпроектам, реализовываемым по решению Президента России. С 2019 года по национальному проекту «Образование» построили 9 школ, по нацпроекту «Демография» — 7 детских садов. Благоустраиваем общественные и дворовые территории. Так, по нацпроекту «Жилье и городская среда» благоустроено 50 таких территорий. Реконструируем и дороги. С 2019 по 2023 годы в нормативное состояние приведено 5 дорожных объектов общей протяженностью 53 км», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

Он добавил, что реализация нацпроектов позволяет преображать села и города, строить необходимые социальные объекты, оказывать поддержку населению, а это особенно важно, учитывая, что в Малгобеке проживает почти 40 тыс. человек.