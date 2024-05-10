Глава Ингушетии передал звезду Героя России родным участника ВОВ Ахмеда Мальсагова

«В День Победы, мы с особым трепетом вспоминаем майора Ахмеда Мальсагова, участника Великой Отечественной войны, чья высокая воинская награда передана его родственникам», — отметил руководитель субъекта.

Он напомнил, что Ахмед Татарханович начал службу в Красной армии в 1935 году и проявил себя как мужественный летчик и истинный патриот. Его боевые подвиги в небе вдохновляют своей смелостью и отвагой. Сослуживцы вспоминали, как он исполнял сложнейшие фигуры высшего пилотажа. Его грозная машина появлялась там, где фашисты меньше всего этого ожидали. Ежедневно поднимаясь в небо со смертельным грузом для врага, Ахмед Мальсагов возвращался на аэродром, успешно выполнив очередное боевое задание.

Как-то за несколько дней он совершил 20 боевых вылетов, уничтожил 5 зенитных орудий, 27 автомашин, более сотни фашистов, 10 вражеских танков, за что 7 января 1942 года был награжден орденом Красного Знамени. Жизнь Ахмеда Мальсагова трагически оборвалась 14 января 1942 года при выполнении очередного боевого задания. Герой похоронен в братской могиле, которая находится в селе Варваровка Кременского района Ворошиловградской (ныне — Луганской) области.

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Улица в административном округе Альтиевский Назрани переименована в честь братьев Мальсаговых Ахмеда и Магомеда. Второй дослужился до капитана и также оставил свой след в истории, сражаясь за Родину.

«Мы гордимся и помним каждого, кто отдал жизнь за мирное небо над нами. Вечная память героям», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Он добавил, что в АО Альтиевский есть уголок, где время словно замерло — дом участника ВОВ, Героя России Ахмеда Мальсагова.

«В его стенах — особая атмосфера. Каждый предмет рассказывает историю, каждая фотография возвращает нас в те далекие, но такие важные годы. Сохранение этого дома — дань уважения памяти тех, кто отдал все ради мира, в котором мы сейчас живем. Это место напоминает нам о ценности жизни и о том, что память о подвигах не угаснет никогда», — выразил уверенность Глава региона.

Ахмед Татарханович Мальсагов родился в 1912 году. В годы ВОВ он был командиром звена 5-го ближнебомбардировочного полка 21-й смешанной авиационной дивизии ВВС Южного фронта.