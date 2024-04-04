Глава Ингушетии поблагодарил всех задействованных в благотворительной акции «Мехка сагIа»

Обращаясь к ответственным должностным лицам, руководитель субъекта отметил, что должны быть охвачены все нуждающиеся, для чего необходимо быть в контакте с имамами населенных пунктов. Также он подчеркнул, что семьям погибших участников СВО нужно уделить первоочередное внимание при проведении гуманитарной акции.

«Хочу поблагодарить всех неравнодушных жителей, общественные организации, благотворительные фонды, меценатов за участие в благом деле. Замечу, что все эти дни в акции будут задействованы наши волонтеры, которые каждый год оказывают огромную помощь в реализации нашей идеи, за что им особая благодарность», — сказал Махмуд-Али Калиматов.

Как ранее сообщало наше издание, в течение четырех дней в республике будет проходить благотворительная акция к празднику Ураза-байрам (Мархаш). 4 тыс. продуктовых наборов будет роздано нуждающимся, в том числе жителям Пригородного района.

5 апреля продуктовые наборы получат жители Малгобека, Малгобекского и Джейрахского районов, Нижнего Курпа и Кескема. 6 апреля масштабная акция пройдет в Сунженском районе, городах Сунжа и Карабулак, а в Назрани, Магасе, Назрановском и Пригородном районах — 7 и 8 апреля.