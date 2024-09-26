Глава Ингушетии поддержал продление «земских программ» до 2030 года 

Глава Ингушетии напомнил в своем Telegram-канале о том, что по инициативе Президента России до 2030 года продлены программы «Земский учитель», «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Также в 2025 году планируется запуск четвертой программы — «Земский работник культуры».

Он отметил, что в прошлом деятельность врачей и учителей, которые самоотверженно помогали жителям сельской местности, называли подвижничеством. Это была добровольная миссия образованных и интеллигентных людей, искренне переживающих за свой народ.

Сегодня также стоит задача обеспечить жителей села качественной медицинской помощью и образованием, чтобы у них не было необходимости выезжать в город или другой регион для получения этих услуг.

«В нашей республике за весь период реализации государственной программы «Земский доктор» нацпроекта «Здравоохранение» в медицинские организации республики было трудоустроено 343 человека. За 4 года в школы сельских поселений трудоустроено 22 педагога. Многие привыкают к местной жизни, работа их затягивает, и они остаются в селах и маленьких городах насовсем», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.