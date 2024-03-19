Глава Ингушетии поручил оперативно решать проблемы предпринимателей

«Очень важно наладить тесное взаимодействие с правительством республики. Это позволит более эффективно поддерживать и развивать бизнес-среду. Кроме того, налаженное взаимодействие поможет ускорить процесс принятия решений по вопросам, которые касаются предпринимателей. Нам необходимо создавать благоприятные условия для бизнеса, поскольку это важно и для привлечения инвестиций в экономику региона», — отметил руководитель субъекта.

По его словам, уже сейчас сотрудники аппарата Главы и правительства ежемесячно выезжают в муниципальные образования, общаются с представителями бизнеса и напрямую получают от них вопросы. Отрытый диалог необходимо продолжить.

«Наша общая цель на сегодня — вернуть доверие предпринимательского сообщества», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.