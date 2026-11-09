Глава Ингушетии потребовал реального решения проблем граждан по обращениям

Специалисты центра отслеживают информационное пространство, выявляют волнующие жителей темы, передают их в профильные ведомства и контролируют сроки и качество рассмотрения. Среднее время подготовки ответа в системе «Инцидент Менеджмент» составило 3 часа 39 минут, просроченных сообщений не зафиксировано. Наиболее короткое среднее время ответа зафиксировано у «Ингушэнерго» — 55 минут, «Газпром межрегионгаз Назрань» — 1 час 36 минут, Министерства образования и науки — 1 час 47 минут. Однако анализ показал: оперативный ответ не всегда означает, что проблема действительно решена.

Отмечается, что за минувшую неделю число обращений выросло на 13,8% (99 заявителей). Более половины жалоб касаются жилищно-коммунального хозяйства. В частности, выросло количество сообщений по энергоснабжению: 17 против 8 в предыдущем периоде. Жители жаловались также на перебои с подачей газа. Отдельное внимание уделено водоснабжению в Назрановском районе, включая сельское поселение Барсуки.

48 и 13 обращений поступило из Назрани и Магаса, из Назрановского района — 9, по 6 из Карабулака и Сунжи.

«Центр управления регионом помогает видеть, какие вопросы волнуют жителей, где накапливаются проблемы и на какие обращения необходимо реагировать в первую очередь. Однако сам факт регистрации сообщения и своевременного ответа еще не означает, что вопрос решен. Основная часть обращений связана с повседневными проблемами — водоснабжением, электроснабжением, газом и состоянием коммунальной инфраструктуры. Они непосредственно влияют на качество жизни людей. Поэтому необходимо добиваться конкретного результата. Если проблема не устранена, работа по обращению не может считаться завершенной», — подчеркнул Глава региона.

Он поручил руководителям профильных министерств, ресурсоснабжающих организаций и главам муниципалитетов внимательно рассматривать информацию, которую ЦУР передает по итогам мониторинга. В первую очередь необходимо проверить обращения, по которым заявлено решение, но фактическое исполнение пока не подтверждено, установить причины и определить ответственных. Обратная связь с жителями должна помогать быстрее выявлять и устранять недостатки в работе органов власти.

Помимо работы с обращениями, ЦУР мониторит региональное информационное поле. За отчетный период выявлено четыре сообщения с информационными рисками. Два из них отработаны, еще два остаются на контроле. Случаев отсутствия реакции на поступившие сообщения не зафиксировано.