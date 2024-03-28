Глава Ингушетии поздравил балкарцев с Днем возрождения народа

«Балкарский народ вернулся на свою историческую родину после тринадцати лет, проведенных в Казахстане и Средней Азии. 28 марта 1957 года с балкарцев были сняты все ограничения. Эта дата положила начало процессу возрождения балкарского народа», — напомнил руководитель субъекта.

Он отметил, что эта трагическая страница истории — общая для балкарцев и ингушей, которые также были высланы и лишены родины, а через 13 лет реабилитированы и возвращены обратно.

«Схожая судьба нас сроднила, дала возможность лучше узнать друг друга и проникнуться уважением. Балкарцы — это люди с высокой культурой, прекрасными народными традициями и обычаями. Являясь составной частью Кабардино-Балкарской Республики, они вносят свой неоценимый вклад во все сферы жизни региона, развивая его и приукрашая», — подчеркнул Глава.

В обращении к руководителю Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову и балкарскому народу Махмуд-Али Калиматов пожелал республике мира, любви и процветания.