Глава Ингушетии поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

«Уважаемые жители Ингушетии! Сердечно поздравляю вас с праздником Курбан-байрам! Завершился хадж, и многие сотни тысяч людей со всего мира, включая жителей Ингушетии, совершили паломничество в благословенную Мекку», — написал руководитель субъекта в своем Telegram-канале.

Калиматов также отметил, что в этот священный день мусульмане возносят молитвы к Всевышнему о благополучии и процветании родной республики и страны, о единстве и согласии среди народа, а также о здоровье и благополучии каждого жителя Ингушетии.

Руководитель региона выразил надежду на то, что Всевышний простит людям их грехи и вознаградит за добрые дела, укрепит в них искреннюю веру.

«Вай массарий а ГIурба Дала къоабал долда! Хьажий цIагIа бахараша Дала маьрша цIенах тохалба. Амин!», — резюмировал Махмуд-Али Калиматов.