Глава Ингушетии поздравил работников и ветеранов почтовой связи с профессиональным праздником

В своём обращении Калиматов подчеркнул важность почтовой связи на всех этапах развития общества, а также отметил, что почта остаётся одним из самых массовых видов связи и неотъемлемой частью социально-производственной инфраструктуры общества.

Руководитель региона также обратил внимание на то, что работники почтовой службы постоянно осваивают новые виды услуг связи, повышают свой профессиональный уровень и идут в ногу со временем. Он выразил благодарность за добросовестный труд и преданность выбранной профессии, пожелав успехов во всех начинаниях и новых производственных достижений на благо Ингушетии и России.

Отметим, что в Ингушетии на сегодняшний день функционирует 57 отделений «Почты России».