Глава Ингушетии поздравил работников индустрии туризма с профессиональным праздником

Сегодня в мире отмечают День туризма, посвященный всем любителям путешествовать и познавать мир. Туризм становится массовым увлечением и для наших жителей. Все больше людей начали связывать свой отдых и летние отпуска с посещением известных мировых курортов и ознакомлением с местными достопримечательностями других стран, написал руководитель субъекта своем Telegram-канале.

По его словам, растет и поток иностранных туристов, которые хотят посетить курортный Джейрахский район и другие города региона.

«У нас есть долгосрочные планы по развитию туризма в регионе. За последние несколько лет мы сделали многое для развития туристической отрасли: подготовили квалифицированные кадры, создали материальную и социальную базу. Природа нашего региона — настоящая жемчужина. Сказочные леса, горные реки и гостеприимные жители республики — все это создает прочную основу для развития туризма и укрепления деловых и человеческих связей Ингушетии с другими регионами России и мира», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Напомним, в 2024 году Всемирному дню туризма исполнилось 45 лет. Праздник был учрежден Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации — ЮНВТО — в 1979 году.