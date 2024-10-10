Глава Ингушетии поздравил с вековым юбилеем ветерана ВОВ Магомеда Медарова

Символично, что ветеран является ровесником нашей государственности и свидетелем событий целой эпохи, написал в своем Тelegram-канале Глава республики.

Он напомнил, что на долю участника ВОВ выпало много горьких испытаний: участие в самой кровопролитной войне, депортация ингушей в Казахстан, восстановление справедливости и радостное возвращение домой, мирная трудовая жизнь и снова череда испытаний, выпавших на долю ингушского народа.

«Но Магомед Медаров относится к поколению людей, как будто сделанных из стали. Трудности только закалили его характер», — подчеркнул руководитель региона, пожелав ветерану крепкого здоровья и назвав его «живой легендой».

Напомним, на фронт Магомед Хасултанович Медаров ушел в 18-летнем возрасте. Служил сначала пехотинцем, затем организовывал движение партизан в Белоруссии, где за два года бойцы под его командованием уничтожила сотни оккупантов и множество единиц вражеской техники.

Ветеран был дважды ранен при обороне Москвы. Он награжден орденом Отечественной войны I степени и медалью «За отвагу».