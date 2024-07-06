Глава Ингушетии поздравил со 100-летием Северной Осетии руководителя и жителей республики 

«Столетия назад Северный Кавказ активно включился в российскую социально-политическую систему. С тех пор мы прошли сложный, но в высшей степени прогрессивный, созидательный путь, обрели развитое самосознание причастности к великому российскому государству и великой культуре. Мы получили совершенную систему образования и здравоохранения, систему управления территорией и государственные институты, стали полноправными субъектами, участвующими в развитии и защите России», — написал руководитель субъекта в своем Telegram-канале.

Современная Осетия, по его словам, сегодня продолжает успешно укреплять свою экономику, улучшать социальную сферу, добиваться больших успехов в науке, спорте, культуре. И, в первую очередь, это заслуга жителей республики.



«Кавказ — уникальный, многонациональный край. Наш Президент Владимир Путин не раз заявлял о необходимости сохранения величайшей ценности страны — многонационального единства России. Наши усилия должны быть направлены на эту цель», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

Он добавил, что всех жителей страны объединяет готовность защищать интересы Отечества.



«На протяжении веков славные представители народов Северного Кавказа не раз доказывали свою готовность встать в первые ряды защитников Родины. И сегодня в зоне проведения СВО на Украине они сражаются плечом к плечу, в одном строю с представителями всех российских народов. Среди наших бойцов много героев России, отважных солдат и офицеров, отмеченных высокими наградами за мужество и самоотверженность. Они — пример высокого служения Родине», — подчеркнул Глава, пожелав жителям Северной Осетии крепкого здоровья, счастья, мира и добра.