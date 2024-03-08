Глава Ингушетии поздравил женщин с весенним праздником 

«Где бы я ни находился и какие бы жизненные трудности не испытывал, всегда знал, что меня хранит любящее сердце моей матери», — подчеркнул руководитель субъекта.

По его словам, женщина — созидательница, которая стремится улучшить все вокруг себя, сделать мир более красивым, теплым и уютным. Атмосфера в семье, домашний очаг, уважение и почет — это, в первую очередь, их заслуга.

«Свои искренние пожелания хочу выразить мамам, женам, сестрам и дочерям наших защитников Отечества, воспитавших настоящих мужчин. Отдельную благодарность хочу выразить матерям наших Героев России. Спасибо вам, сильные женщины, за достойных сыновей», — добавил Махмуд-Али Калиматов.