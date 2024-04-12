Глава Ингушетии поздравил жителей региона с Днем космонавтики

«Имя Юрия Гагарина навсегда вошло в летопись планеты Земля и прославило нашу страну на века. И сегодня Россия безусловный лидер в космической отрасли», — подчеркнул руководитель субъекта.

По его словам, на первого космонавта была возложена огромная ответственность. Несмотря на все опасности, он ни на секунду не потерял самообладания и сделал свою работу на высочайшем уровне.

«Я желаю, чтобы сказанные им слова, — «Главная сила в человеке — это сила духа» — для всех нас служили жизненным ориентиром», — добавил Махмуд-Али Калиматов.

12 апреля в России и других странах бывшего СССР отмечают День космонавтики. Остальной мир знает этот праздник как Международный день полета человека в космос.

63 года назад с космодрома Байконур стартовал корабль «Восток» с 27-летним советским космонавтом Юрием Гагариным на борту. Он провел на орбите 108 минут и благополучно вернулся на Землю.