Глава Ингушетии поздравил жителей региона с Днем Победы 

«Мы гордимся вкладом ингушского народа в великую Победу. На всех фронтах Великой Отечественной войны героически сражались тысячи достойных сынов и дочерей Ингушетии. Они участвовали в защите Брестской крепости, в обороне Москвы, Ленинграда и Малгобека, в Сталинградской и Курской битвах, штурмовали Берлин», — написал Глава республики в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что в регионе в живых остался только один ветеран ВОВ — Магомед Медаров. В текущем году ему исполняется 100 лет, он ровесник ингушской государственности.

«Большой вклад в Победу внесли и труженики тыла, которые обеспечивали фронт всем необходимым. В настоящее время военнослужащие из Ингушетии в одном строю с представителями всех регионов страны участвуют в специальной военной операции на Украине. Это продолжение борьбы с фашизмом и обеспечения безопасности нашей Родины — России», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Руководитель субъекта добавил, что потомкам нельзя забывать о мужестве отцов и дедов, помнить всех, кто ценой своей жизни выполнил святой долг.

«С праздником великой Победы! Мира и процветания нашей республике и всей стране!», — пожелал он.