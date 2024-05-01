Глава Ингушетии поздравил жителей республики с праздником весны и труда

«С праздником весны и труда вас, дорогие жители Ингушетии! В нашей стране этот праздник всегда отмечали с особым размахом. Человек труда был и остается самым важным звеном в нашем государстве», — говорится в обращении.

Глава региона отметил роль Президента России в повышении престижа рабочих профессий.

В Ингушетии, по его словам, проживает множество талантливых и целеустремлённых людей. Эти жители служат движущей силой развития региона, и глава выражает благодарность за их вклад в благополучие республики.

«Хочу подчеркнуть, что солидарность в достижении поставленных целей и решении задач являются обязательным условием успешного развития региона. И мы должны стремиться сохранять единство во всем», — добавил Махмуд-Али Калиматов.