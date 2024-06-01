Глава Ингушетии пожелал каждому ребенку счастья и беззаботного детства 

«Сегодня мы отмечаем один из самых трогательных и значимых праздников — День защиты детей. В Ингушетии семья всегда была и остается основой общества», — написал Глава республики в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что «воспитание детей в духе традиций и культуры нашего народа, уважение к старшим и забота о младших, вот что делает наше общество сильным».

«Сегодня, в этот особенный день, я хочу пожелать каждому ребенку счастья и беззаботного детства, наполненного радостью и новыми открытиями. Пусть каждый ребенок растет здоровым, образованным и счастливым, зная, что его любят и ценят. Мы, в свою очередь, будем продолжать создавать все необходимое, чтобы наши дети росли в гармонии и благополучии», — добавил Махмуд-Али Калиматов.

Напомним, Международный день защиты детей отмечается ежегодно 1 июня. День был учрежден в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин в ноябре 1949 года.

Инициативу поддержала ООН и объявила защиту прав, жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности.