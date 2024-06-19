Глава Ингушетии принял участие в заседании Государственного антинаркотического комитета

Участники обсудили критически важные темы, связанные с употреблением наркотиков и смертностью от них.

В ходе заседания было отмечено, что в Ингушетии в 2023 году было выявлено 651 преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков, что на 43,1% больше, чем в предыдущем году. При этом Минздрав республики зарегистрировал 13 случаев смертельных отравлений наркотическими средствами, но среди несовершеннолетних и подростков таких случаев не установлено.

Участники заседания подчеркнули, что борьба с наркотиками — это системная работа, требующая участия не только правоохранительных органов, но и всего общества. Только объединив усилия, мы сможем защитить нашу молодёжь от этой разрушительной угрозы.