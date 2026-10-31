Глава Ингушетии призвал бережно относиться к Мемориалу «ГIоазота кашамаш»

Там напомнили, что ремонтные работы на Мемориале в Назрани проводились в 2023 году по инициативе руководителя субъекта. Было направлено более 30 млн рублей. При поддержке Национального фонда развития Ингушетии и благотворительного фонда «Сафмар» Микаила Гуцериева обновлены ограждения и покрытие, благоустроена территория, отремонтированы хозяйственные помещения, молельная комната, беседки и памятные плиты.

Также, по прямому поручению была Главы республики, была благоустроена территория, расположенная через дорогу от Мемориала. В частности, там высадили деревья и установили скамейки для отдыха посетителей. Это пространство создавалось для удобства людей: пока прибывшие на автомобиле мужчины находятся в мечети и читают молитвы за усопших, ожидающие их женщины, дети и пожилые родственники могут отдохнуть в тени на скамейках.

Однако сегодня скамейки убраны, деревья отсутствуют, а сама территория, по имеющейся информации, оказалась занята. Таким образом, пространство, созданное для общего пользования и комфорта посетителей, утратило свое первоначальное назначение.

Между тем, важно понимать, что благоустройство заключается не только в укладке плитки и обновлении территории, но прежде всего забота о людях, создание условий для них. Особенно когда речь идет о месте, куда жители приезжают почтить память родных и близких.

В этой связи призыв Главы региона к общественникам и блогерам не оставаться в стороне приобретает особую актуальность. Махмуд-Али Калиматов считает, что нельзя замалчивать подобные вопросы, необходимо открыто высказывать свою позицию и посредством общественного мнения призывать к ответственности и благоразумию тех, кто не бережет созданное для общего пользования, допускает исчезновение зеленых насаждений и занятие общественных территорий, отметили в кабинете министров.

«Забота о памяти усопших неотделима от заботы о живых. Все, что создается для удобства людей, должно сохраняться и служить им», — подчеркивается в релизе.