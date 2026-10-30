Глава Ингушетии призвал молодежь помнить о трагедии 1992 года ради будущего 

Глава Ингушетии обратился к жителям республики в связи с трагедией осени 1992 года в Пригородном районе и городе Владикавказе, отметив в своем Telegram-канале, что за 34 года многое изменилось, но не утихает боль тех, кто потерял в то время родных и близких.
Он напомнил, что людям пришлось покинуть места постоянного проживания, оставив все нажитое, и пройти через тяжелые испытания. Между тем, сама Ингушетия как субъект России, только начала становиться, но было сохранено то, что «дошло до нас из поколения в поколение»: взаимопомощь и поддержка.
По словам Махмуд-Али Калиматова, трагедия 1992 года напоминает, что человеческая жизнь бесценна и гибель невинных людей нельзя оправдать никаким образом.
Руководитель региона подчеркнул, что предотвращение несправедливости — это долг будущих поколений, поскольку в России, где живут многие народы, каждый со своими обычаями, традициями, историей и культурой, очень важно жить в согласии и мире. Единство между народами определяют благополучие великой страны. Это то, что необходимо беречь как призывает глава государства Владимир Путин.
«Отдельно хочу обратиться сегодня к нашей молодой смене. Вы не видели ту беду своими глазами, но вы должны знать историю народа и понимать, какую большую рану нанесли те дни. Нужно знать цену миру. В следующем году Ингушетии исполнится 35 лет. Пройденный путь не был легким, перенесено и выстрадано немало. Сохранить достигнутое на сложном пути, жить в согласии, единстве и приумножать добро — наш долг сегодня», — добавил Глава республики (перевод смысловой — ред.).
Выразив соболезнования всем, кто 34 года назад потерял родных и близких, Махмуд-Али Калиматов пожелал, чтобы впредь ни одна семья не познала подобного горя, чтобы ни один человек не оказался вынужден покидать свой дом.
Ниже мы публикуем обращение Главы республики на ингушском языке:
«Хьамсара мехкахой!
Тахан, ардара бетта 30-ча дийнахьа 1992-ча шерарча гуйран хана эттача доккхача хатара юкъе байнараш дагалоацаш, дегашка йоккха гӏайгӏайоссаш ди да вайна. 34 шу даьннад из хинна, тархьарага диллача йӏаьха, дукха хӏама хувцаденна ха я из, бакъда, цу унзарча хатара юкъе ноаной, бераш, бӏарчча дезалаш, гаргара нах байнарашта цӏаккха а ца ерзаш лешаш латта чов я из мелла ха мара ца яхарах. Вайна дика дагадоагӏа цхьаккха бехк боацаш из унзара хатар оттар...
Цу деношка де доацаш байнараш тахан а дегашка латт, итташ шерашка шоай нахах фу хиннад ца ховш бахарий гӏайгӏа, бала мела боккха ба гуш да тахан. Дукхача шерашка шоаш мел ӏоадаьча хӏамах баьнна шоай цӏенош дуташ арабовла безача кхаьчар гӏалгӏай. Вай къаман исторе кӏоарга лар йита хӏама да из!
Гӏалгӏайче цу хана хӏетта хьаотташ, ший хӏаматоадара наькъ тӏа хьалхара гӏа боаккхаш яр, цхьа дезал хинна вӏаши гӏо де, оагӏув хьаллаца ураэттарнах. Дерригача къаман ла ма могга хала денош дар уж! Хӏаравар ший цӏен наӏараш хьаеллаш, фусамах беха арабаьннараш чуэцаш, шийга дар декъаш вар. Массане юкъара гӏайгӏа, хало яр из. Тӏехьенгаратӏехьенга кхоачаш вайна юкъе хьадена, лорадаь хӏама да из — вӏаши гӏо деш, оагӏув хьаллоацаш хилар. Къаман вахаре цӏаккха а дицденна дӏадаргдоацаш, дега дира чов еш дола тархьар да из.
1992-ча шера эттача туржаӏа дагадохийт вайна сага вахара мах боарам боацаш болга, хатарах цӏаккха а дикадар хьадала йиш йоацилга. Тахан вай кхетаду, иштта дола хӏама цхьаккха тайпара оттийта йиш йоацилга! Цу доккхача хатара юкъе боацача бехках байнарий цӏераш вай дегашта цӏаккха йицлургьяц!
Зулам ца даржийтара тӏехьакъахьегар доккхача декхарех долга кхетаду вай тахан. Тайп-тайпара дукха къамаш дахача, хӏаракъам ший ӏадаташ, оамалаш, тархьар, культурайолаш долча Россе вахаре геттара лоархӏаме да вӏаши бартаца, машар лорабеш дахар. Къамашта юкъе цхьоагӏо, машар хиларга хьежжа тоалуш хургда боккхача мехка хӏама. Россе Президент волча Путин Владимира геттара чӏоагӏа лораде деза аьнна белгалдаь хӏамаш да уж!
Къаьстта йист хила лов сона тахан вай къонача тӏехьенга. Вай къаман йоккха гӏайгӏа тӏаена из хатар шоана бӏаргадайнадац, бакъда, къаман тархьардовзаш, цу деношка эттар мела йоккха чов еш хиннад кхетадеш хила деза шо. Машара хам бовзаргболаш, хатарах мела доккха зулам хьадаржайиш я кхетадергдолаш довза деза из. Тӏадоагӏача шера Гӏалгӏайчен 35 шу дузаргда. Цу юкъа вай республико ший хӏама тоадеш, хьаотташ хьабенар атта никъ бац, лайнар, текхар кӏезига дац. Чоалханеча наькъаца, дукхача халонашта духьала увтташ воашоша ӏалашдаьр лорадар, вӏаши барт, цхьоагӏо йолаш дахар, дикаш доаржадар — вай декхар да тахан! Тӏехье, тӏехьений дезал дӏахо йодача хана беркатеча, кхерам боацача мехка ураоттаргболаш, цар кхоане сийрда хургйолашкъахьега деза вай.
Дийца варгвоацаш хала хиннача цу хатара юкъе байнараш тахан дог дизза гӏайгӏа латташ дагалоац вай, цар гаргарча нахаца из гӏайгӏа екъаш, царна мел хала да кхетадеш да вай. Машар, барт, цхьоагӏо лораяра тӏехьа низ лулба вайна Дала!
Цхьаккха дезала ма гулда кхы цу тайпара хатар, цхьаккха саг ма вусалва вайх ший фусамах, паргӏатонах веха. Хам баь, мах баь варгвоаца хӏамаш да уж хӏара сага вахаре, машара моттиг телха ди ма отталда кхы!
Байнарашта Дала гешт долда, Дала къахетам болба, бийрза моттиг даькъала йойла! Дала иман, сабар лулда вайна массанена! Амин!».