Глава Ингушетии призвал жителей принять активное участие в вакцинации

«Хочу отметить, что эпидемиологическая ситуация у нас стабильная. Однако важно усилить работу по информированию населения о необходимости вакцинации. Специалисты Роспотребнадзора по Ингушетии совместно с региональным Минздравом и медицинскими организациями республики проведут различные мероприятия санитарно-просветительского характера в общеобразовательных и детских дошкольных учреждениях», — подчеркнул руководитель субъекта.

Также будет проводиться активная работа в популярных социальных сетях и СМИ. Будут работать «горячие» линии для населения, пройдут дни открытых дверей в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и многое другое. Конечная цель иммунизации — здоровье подрастающего поколения.

«Только совместными усилиями возможно держать эпидемиологическую ситуацию на контроле и не допускать всплеска заболеваемости. Призываю всех проявить ответственность в этом чрезвычайно важном вопросе и обезопасить себя, родных и детей», — добавил Махмуд-Али Калиматов.