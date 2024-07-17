В МВД по Ингушетии призвали автомобилистов воздержаться от поездок в аномальную жару

Как информировали газету «Ингушетия» в пресс-службе ведомства, жителям республики необходимо соблюдать осторожность при обращении с огнем, ограничить выходы на природу.

В связи с высокой тепловой нагрузкой на организм необходимо сократить пребывание на открытом воздухе, носить светлую воздухопроницаемую одежду, не употреблять пиво и другие алкогольные напитки, что приводит к ухудшению общего состояния организма — обезвоживанию.

«Если вы отдыхаете на пляже или просто у реки в жаркую погоду, всегда помните о том, что температура воздуха на солнце может достигать +50°С и выше. В то же время температура воды составляет +22-26°С, таким образом перепад температур составляет от 25 до 30 градусов. Если после длительного нахождения на берегу вы внезапно нырнете в воду, этот перепад температур может привести к спазму дыхания или к остановке сердца, поэтому, прежде чем войти в воду, надо смочить водой грудь, спину, голову, особенно должны помнить об этом люди пожилого возраста», — говорится в релизе.

Ранее наше издание со ссылкой на МЧС по региону сообщало, что в республике 16,17,18 и 19 июля прогнозируется сильная жара в 41 градус.