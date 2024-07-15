В Сунже Ингушетии напомнили горожанам о правилах поведения на водных объектах

Отдел по делам ГО и ЧС администрации города Сунжа провел мероприятие по распространению среди жителей и гостей города печатной продукции с материалами о мерах безопасности на водоемах, сообщили газете «Ингушетия» в муниципалитете.
«Убедительно просим граждан, особенно выезжающих на отдых, не пренебрегать простыми правилами безопасности на водных объектах», — написали в своем обращении организаторы акции.
Напомним, в случае возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо звонить в службу спасения по номеру 112.