«Действительно, мой брат задержан. В рамках расследования проводится следственная проверка, и по ее итогам будет вынесено решение суда. Как брата меня это событие сильно огорчает, но закон есть закон», — написал Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале.

Руководитель субъекта также добавил, что в своей работе и жизни всегда придерживается принципа равенства всех перед законом и хочет, чтобы все это понимали.

Ранее на встрече с Президентом России Глава региона обсудил важные вопросы, связанные с развитием Ингушетии. Президент положительно оценил работу Махмуда-Али Калиматова и рекомендовал продолжать работу в «том же духе».

В сентябре в Ингушетии состоятся выборы Главы региона. Калиматов выразил надежду, что народ и парламент поддержат его кандидатуру.