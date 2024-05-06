Глава Ингушетии провел встречу с лидером профсоюзов республики 

Отмечается, что на сегодняшний день в субъекте действуют 210 первичных организаций, профсоюзное движение объединяет более 18 тыс. человек.

«Профсоюзы представляют интересы работников перед работодателями, государством и обществом в целом. Они борются за справедливую оплату труда, соблюдение норм трудового законодательства, обеспечение безопасных и здоровых условий труда, а также за социальные гарантии и льготы для работников. Это помощь не только работникам, но и работодателю», — отметил руководитель региона.

Он напомнил, что профсоюзы оказывают и юридическую поддержку в решении конфликтов с работодателем и защиты прав трудящихся.

«Что касается теневой занятости, это действительно острый вопрос. Для решения проблемы заключены соглашения с республиканской трехсторонней комиссией по урегулированию социально-трудовых отношений и Союзом работодателей. Надо разъяснять людям, чтобы они осознавали ценность официального оформления и вред, который наносит неформальная занятость. Также важной частью работы организации является помощь участникам СВО. Это настоящее проявление патриотизма и любви к своей стране. Профсоюзы ежемесячно перечисляют различные суммы на поддержку военнослужащих», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.