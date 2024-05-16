Глава Ингушетии провел заседание региональной антитеррористической комиссии

В заседании приняли участие члены правительства, правоохранители, представители силовых структур и руководители местных органов власти.

На совещании обсуждались вопросы, касаемо профилактики и противодействия терроризму, особо была отмечена важность проведения профилактических мероприятий с мигрантами из Центрально-Азиатского региона. Помимо этого, акцент также был сделан на усиление мер по обеспечению безопасности объектов водоснабжения в связи с потенциальной угрозой преднамеренного бактериального заражения водных источников.

По словам собеседника, все участники заседания подчеркнули необходимость регулярного контроля за источниками централизованного водоснабжения.

«Защита водных ресурсов — это в первую очередь защита здоровья местного населения. Именно поэтому каждый из подобных объектов на территории Ингушетии должен находиться под надёжной охраной и постоянным наблюдением. Ответственными за данную работу в первую очередь являются главы муниципальных образований, в черте которых располагаются водозаборы, очистные сооружения и тому подобное. Я ожидаю от них максимальной оперативности и эффективности в решении этих вопросов», — отметил руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов в ходе обсуждения.