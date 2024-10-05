Глава Ингушетии: труд учителей невозможно переоценить 

Глава республики напомнил, что День учителя пришел к нам много лет назад вместе с теми, кто посвятил свою жизнь обучению и воспитанию целого поколения педагогов и наставников. Сегодня этот праздник отмечают в Ингушетии и по всей стране люди, чей труд невозможно переоценить. Это прекрасные учителя, настоящие профессионалы своего дела, которые передают знания из поколения в поколение. Это талантливые и инициативные люди, взявшие на себя священный долг воспитания подрастающего поколения.

«Вы закладываете фундамент здоровой нравственности в детях, прививаете им любовь к родному краю и стране, формируете из каждого ученика настоящего патриота. Ваш вклад в будущее Республики Ингушетия и нашей большой Родины неоценим», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

Он поблагодарил учителей за преданность профессии, за любовь к детям, которая является основой их замечательной, тяжелой, но крайне необходимой работы.

Глава пожелал педагогам крепкого здоровья, творческого вдохновения и новых профессиональных успехов, счастья, добра и благополучия им и их семьям.

Напомним, Всемирный День учителя отмечается ежегодно 5 октября, он учрежден ЮНЕСКО в 1994 году.