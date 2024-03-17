Глава Ингушетии уверен в правильном выборе жителей региона

«Три дня объезжал села региона, чтобы проверить ход голосования. Радует, что нарушений в течение всего избирательного процесса нигде на участках зафиксировано не было. Выборы проходили в штатном режиме», — сказал руководитель субъекта.

По его словам, сегодня он посетил отдаленные села Аршты, Чемульга, Берд-Юрт Сунженского района. Пообщался с местными жителями, ответил на их вопросы. Завершил поездку в селе Пседах Малгобекского района.

«С самого начала был уверен, что наши жители не подведут. Избиратели у нас ответственные, дисциплинированные и политически подкованные. Они понимают, что от нынешних выборов многое зависит не только в стране, но и в мире. Россия — великая страна и способна влиять на политические процессы именно в позитивном русле. Нам нужен сильный, уверенный в своих силах и возможностях лидер, и я думаю, что наши люди не ошибутся в своем выборе», — добавил Махмуд-Али Калиматов.